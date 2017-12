Stadio Roma, ore decisive per l'approvazione del progetto 

ROMA- La Conferenza dei servizi sullo Stadio della Roma è stata aggiornata a domani alle ore 15 per il via definitivo. La riunione era iniziata verso le 15:30, nella sede della Regione Lazio di via del Giorgione, alla presenza dei rappresentanti di Stato, Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale. Oggi sono stati affrontati i temi relativi ad ambiente, paesaggio, urbanistica e 'servizi interferenti' ma alcuni argomenti sono stati rimandati a domani, come la proprietà delle aree e alcuni aspetti commerciali. «Oggi è andata bene. Abbiamo esaminato le prescrizioni - ha detto uscendo da via del Giorgione il rappresentante dello Stato Carlo Notarmuzi - ormai siamo in dirittura di arrivo ma non credo ci siano più temi, sugli argomenti trattati oggi, che possano compromettere il buon esito della Conferenza dei servizi».

LE CONCLUSIONI - Conclude Massimiliano Sieni, avvocato della Città Metropolitana, al termine della riunione: «qualcosa è stata rinviata a domani stiamo andando avanti. Dal confronto tra tutte le prescrizioni sono emerse le necessità di fare coerenza tra una prescrizione e l'altra. È un lavoro di armonizzazione». Nella sessione di domani, che dovrebbe essere l'ultima, saranno trattate le tematiche di mobilità e viabilità, infrastrutture e servizi, oltre ai temi residui.