France Football: «Neuer è il miglior portiere del mondo»

TORINO - Non è Gigi Buffon il miglior portiere del mondo. Secondo la giuria di France Football, composta da Canizares, Letizi, Maier, Schwarzer e Toldo, il numero uno più forte è Manuel Neuer del Bayern Monaco. Il capitano bianconero è subito alle sue spalle e il podio è completato da Courtois del Chelsea. Per Letizi “Neuer è il portiere ideale”, per Canizares “il più completo”, per Toldo “il miglior rappresentante della scuola nord-europea”, per Schwarzer "è di un'altra categoria" mentre per Maier è “il prototipo del portiere moderno”. Ecco la classifica completa.

1. Neuer (Bayern Monaco)

2. Buffon (Juventus)

3. Courtois (Chelsea)

4. Lloris (Tottenham)

5. Oblak (Atletico Madrid)

6. Navas (Real Madrid)

7. De Gea (Manchester United)

8. ter Stegen (Barcellona)

9. Handanovic (Inter)