Ronaldinho si ritira, l'annuncio del fratello

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Adesso e' ufficiale: Ronaldinho si e' ritirato. La conferma arriva dal fratello ed agente Roberto de Assis Moreira: "Si ferma. E' finita" ha detto a "O Globo", disse il fratello maggiore di Ronaldinho. Quest'ultimo vuole fare grandi cose per il giubileo della stella. "Facciamo qualcosa di molto grande, bello, dopo la Coppa del Mondo in Russia, probabilmente ad agosto. Faremo diversi eventi in Brasile, Europa, Asia. E, naturalmente, vogliamo fare una partita con una selezione brasiliana" ha detto il campione del mondo 2002, vincitore del Pallone d'oro 2005. (In collaborazione con Italpress)