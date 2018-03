Montella: «Scudetto? Grande Napoli, ma la logica dice Juve»

TORINO - "È stata una emozione unica battere Mourinho, è un allenatore che stimo particolarmente e con me è stato molto carino. È una grande persona". Ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, il tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella, torna sulla conquista dei quarti di finale della Champions League contro il Manchester United. "Il Real e il Barcellona - aggiunge l'ex giallorosso - sono due squadre differenti, ci vorrà molta fortuna. Mi auguro che il match della Juve, più abituata a queste partite, possa essere una partita aperta. E poi mi piacerebbe incontrare la Roma in semifinale o magari in finale".

L'ITALIA - "Per un allenatore italiano allenare la Nazionale è un sogno, se mi capiterà, se un giorno succederà mi piacerebbe, ma ad oggi mi sembra molto distante la possibilità". Il tecnico del Siviglia spalanca le porte alla possibilità di allenare la Nazionale italiana che venerdì in amichevole incontrerà l'Argentina in amichevole anche se la ritiene una prospettiva ancora lontana dal potersi realizzare. "Sono felice per la convocazione di Cutrone in Nazionale - aggiunge ai microfoni di Radio Anch'io lo sport l'ex tecnico del Milan - abbiamo lavorato tanto su lui, ha grande voglia di migliorarsi in ogni momento dell'allenamento e questo lo porterà lontano. Rappresenta il futuro della Nazionale".

CAMPIONATO - "Il Napoli sta facendo un gran campionato e se il campionato è ancora aperta è solo merito suo". Montella dice la sua sulla Serie A tra pochi campionati europei ad essere ancora aperto grazie al Napoli. "Ma la logica per lo scudetto - aggiunge Montella - dice Juve, che ha una rosa più larga e attrezzata". I fine Montella torna sul suo addio alla panchina del Milan: "Avevamo bisogno di tempo dopo una campagna acquisti sontuosa, avevamo molti giocatori giovani nuovi da inserire e che non avevano vinto molto a parte Bonucci".