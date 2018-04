Genoa e Sampdoria piangono Giorgio Bubba

GENOVA - È morto a 81 anni Giorgio Bubba, voce storica della Rai per il programma '90° Minuto', come per 'La Domenica Sportiva' e per il TG3 Liguria. A renderlo noto è stato il Genoa sul sito ufficiale. Bubba è stato uno dei volti più noti del giornalismo ligure e se n'è andato a due giorni dal derby genovese che aveva raccontato tante volte. «Il punto di riferimento dallo stadio 'Luigi Ferraris' - lo ricorda il Grifone - in una squadra di colleghi che hanno fatto scuola, raccontando il calcio con un tocco di leggerezza, in epoche non sempre facili e segnate da qualche scandalo. Da Paolo Valenti al genoano Enrico Ameri. Da Sandro Ciotti a Gianlugi Necco scomparso da poco». Il Genoa, si legge ancora nella nota, «è vicino al dolore di famigliari, parenti e partecipa al cordoglio dei colleghi». Al cordoglio si è unita anche la Sampdoria, l'altra squadra di Genova: «La Sampdoria saluta Giorgio Bubba, volto e voce di un calcio che non c'è più».

Il Genoa Cfc si unisce al cordoglio dei familiari e dell’intera struttura @TgrLiguria e @RaiSport per la scomparsa di Giorgio #Bubba, giornalista che per anni ha seguito e cantato le gesta rossoblù sui programmi sportivi nazionali più seguiti come @90minutoRai e @DSportiva. — Genoa CFC (@GenoaCFC) 5 aprile 2018