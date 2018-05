Ecco perché la nuova maglia della Juventus non piace ai tifosi

1 di 4 Successiva

TORINO - La Juventus ha presentato la nuova maglia 2018-2019, ma deve confrontarsi con il parere negativo dei tifosi. A una buona parte di loro non è piaciuta l'idea di riproporre la toppa con il logo dello sponsor. Per questo hanno lanciato una petizione su change.org che in poco tempo ha raggiunto quasi 15mila adesioni.

In molti hanno criticato l'applicazione della toppa, come Alessandro: «Con una maglia da 80€ non vorrei vedere la toppa antiestetica.... le maglie devono essere più belle da far invidia a tutte le altre squadre italiane e non.... #notoppa». Anche Fabio è d'accordo : «Una società di prestigio come la Juventus non può presentarsi in campo cohn una "toppa"esteticamente discutibile, paragonabile a quella delle maglie viste sui campi di periferia: la soluzione adottata nella stagione 2017-18 è decisamente la più adeguata».