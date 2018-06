Supercoppa italiana, la finale Juventus-Milan in Arabia

TORINO - Nei prossimi cinque anni, si giocheranno in Arabia Saudita tre edizioni della Supercoppa italiana, a partire dalla prossima, fra Juventus e Milan, in programma fra il 12 e il 16 gennaio 2019, a Riad o a Gedda. L'accordo da 20-21 milioni di euro complessivi, anticipato nei giorni scorsi, è stato formalizzato oggi a Zurigo dall'ad della Lega Serie A, Marco Brunelli, e da Turki bin Abdel Muhsin Al-Asheikh, presidente della General Sports Authority, l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita. "Siamo orgogliosi e felici dell'interesse manifestato per la Supercoppa italiana. Il riscontro di un importante mercato come l'Arabia Saudita per ospitare questa partita testimonia l'appeal che il calcio italiano esercita in tutto il mondo. La valorizzazione e la promozione del nostro brand passa attraverso questi accordi, necessari per favorire l'arrivo di nuovi investitori nel nostro campionato", ha dichiarato in una nota Brunelli, affiancato a Zurigo dai rappresentanti dei club protagonisti della prossima Supercoppa, il Co-Chief Revenue Officer della Juventus, Giorgio Ricci, e il Chief Communications Officer del Milan, Fabio Guadagnini. Il trofeo verrà assegnato lontano dall'Italia per la decima volta: in precedenza la sfida di Supercoppa è andata in scena a Washington nel 1993, a Tripoli nel 2002, a New York nel 2003, a Pechino in tre edizioni (2009, 2011 e 2012), a Doha in due occasioni (2014 e 2016) e a Shanghai nel 2015.