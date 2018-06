Uefa, nessuna sanzione al Psg. Scatta l’ora di Buffon

TORINO - La Uefa ha deciso di chiudere senza sanzioni l'indagine a carico del Paris Saint Germain in tema di fair-play finanziario. Da Nyon fanno sapere che pur rivedendo al ribasso alcuni contratti di sponsorizzazione sottoscritti dalla società francese, il deficit relativo agli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 resta nei limiti consentiti. Il Psg resta sotto osservazione in vista del prossimo bilancio, ma adesso Gigi Buffon sembra sempre più vicino. Per il trasferimento ufficiale del portiere manca pochissimo.