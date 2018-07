Poker Tottenham alla Roma. Mourinho stende il Milan ai rigori

TORINO - Esordio amaro per la Roma all'International Champions Cup, torneo amichevole estivo al quale partecipano le migliori squadre d'Europa. A San Diego i giallorossi sono stati battuti per 4-1 dal Tottenham . Dopo essere passata in vantaggio al 3' con un gol di Schick , la formazione di Eusebio Di Francesco si è fatta rimontare e travolgere dalla squadra inglese andata a segno con Llorente e Moura , autori entrambi di una doppietta.

MILAN KO AI RIGORI - Finisce 1-1 contro il Manchester United l'esordio del Milan all'International Champions Cup, torneo amichevole estivo che al quale partecipano le migliori squadre europee. A Pasadena, in California, i rossoneri erano passati in svantaggio al 12' dopo la rete di Sanchez. Appena quattro minuti dopo, al 16', Suso ha pareggiato i conti su assist di Bonucci. La gara si è comunque decisa ai calci di rigore, come previsto dal regolamento, che assegnano un punto ulteriore alla squadra vincente. La formazione di Josè Mourinho si è imposta per 9-8 dopo una serie interminabile di tiri dal dischetto.