Argentina, Dybala e Icardi in panchina contro il Guatemala 

TORINO - Il ct ad interim Lionel Scaloni è pronto per il debutto sulla panchina dell'Argentina. La seleccion sarà impegnata nella notte tra venerdì e sabato in un'amichevole a Los Angeles contro il Guatemala. Reduce da un Mondiale non troppo esaltante e dopo le infinite polemiche in merito ad allenatore e giocatori - che hanno portato Leo Messi ad una pausa di riflessione con la nazionale, lasciando tra l'altro vacante la maglia numero 10 - l'Argentina tornerà in campo. Il neo ct ha affrontato nella conferenza stampa della vigilia alcune questioni spinose, in soffermandosi in particolare sull'indisponibilità di alcuni big, su tutti Dybala e Icardi che per diversi motivi partiranno dalla panchina. «Icardi sta facendo un grande sforzo per esserci e questo lo gradisco molto - ha detto l'ex difensore di Lazio e Atalanta -.Partirà dalla panchina poi vedremo se troverà spazio a partita in corso. L'idea è quella di fargli giocare la partita contro la Colombia, così avrebbe altri due giorni per recuperare. Vediamo cosa succede, ma credo che l'ideale è che possa riposare e lasciare spazio ai compagni per tornare in piena forma». Problemi diversi per Dybala, che non sarà della partita per un motivo diverso: «Ha avuto problemi personali e ha raggiunto il ritiro in ritardo, ovviamente con il mio permesso. Farà parte della rosa ma domani non giocherà, ci sarà sicuramente contro la Colombia».