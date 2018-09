Diretta Frosinone-Sampdoria dalle 20.30: probabili formazioni e dove vederla in tv

TORINO - Torna la Serie A dopo la pausa delle nazionali. Dopo Inter-Parma e Napoli-Fiorentina chiuderà la giornata Frosinone-Sampdroria. Motivazioni diverse, stimoli diversi. I ciociari dopo la sconfitta di misura contro la Lazio cercano il riscatto contro una Sampdoria che vuole invece continuare la striscia positiva dopo il tondo 3-0 rifilato al Napoli. Longo indica la strada al suo Frosinone per cambiare marcia dopo un inizio di stagione difficile: «Sarà un impegno probante, lo giocheremo davanti al nostro pubblico e con l'unico intento di vincere la gara per incamerare tre punti fondamentali per iniziare un percorso di avvicinamento al nostro traguardo, la salvezza». Dal canto suo Giampaolo, che dovrà fare a meno di Saponara e Praet, si approccia alla sfida con un unico obiettivo, centrare i tre punti: «Il sentiment è positivo, andremo a Frosinone con una mentalità propositiva, cercando di vincere». Calcio d'inizio alle ore 20.30.

FROSINONE-SAMPDORIA LIVE DALLE 20.30

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-5-2): SportiellO; Zampano, Molinaro, Capuano; Salamon,Brighenti, Chibsah, Maiello, Perica; Ciano, Cassata. All. Longo

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Murru, Barreto, Andersen; Tonelli, Linetty, Caprari; Quagliarella; Defrel, Ekdal. All. Giampaolo

TV: Segui Frosinone-Sampdoria in esclusiva in diretta streaming su DAZN