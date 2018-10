Brasile-Argentina: formazioni ufficiali e dove seguirla in diretta dalle ore 20

TORINO - Grande occasione quella che Lionel Scaloni concederà a Paulo Dybala. Nella formazione titolare annunciata dal ct dell'Argentina prima della "partitissima" con il Brasile infatti c'è anche la 'Joya' della Juventus, che giocherà in attacco insieme a Mauro Icardi capitano dell'Inter. «Al momento, il risultato non è la cosa più importante - ha detto Scaloni -. Cerchiamo qualcos'altro, che giochino i migliori: allo staff tecnico che guido interessa che questi ragazzi giochino. Il Brasile? È la sfida migliore del mondo. L'undici è il seguente: Romero, Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico, Paredes, Battaglia, Dybala, Lo Celso e Icardi. Il mio unico dubbio è tra Correa o Lautaro Martínez (altro interista, ndr). Dobbiamo fare del nostro meglio. Loro sono più rodati, con un ct che è lì da più tempo. È una partita tra due grandi squadre, non penso che ci sia un favorito. Speriamo di offrire un bello spettacolo». Diversi gli "italiani" nella sfida di scena in Arabia Saudita (ore 20): nel Brasile l'interista Miranda e lo juventino Alex Sandro, nell'Argentina - oltre a Dybala, Icardi e Lautaro Martinez - ci sono De Paul dell'Udinese, Pezzella e Simeone della Fiorentina.

Brasile-Argentina: segui la partita in diretta dalle ore 20

Le formazioni ufficiali:

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino, Neymar.

A disp.: Ederson, Megiolaro, Fabinho, Pablo, Alex Sandro, Militao, Renato Augusto, Walace, Malcom, Richarlison, Fred, Lucas Moura. Ct: Tite

ARGENTINA (4-3-3): Sergio Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Battaglia, Paredes, Lo Celso; Dybala, Icardi, Angel Correa.

A disp.: Rulli, Funes Mori, Acuña, Bustos, Ascacibar, Meza, Franco Vazquez, Cervi, De Paul, Salvio, Simeone, Lautaro Martinez. Ct: Scaloni

ARBITRO: Brych (Germania)

STADIO: King Abdullah Sports City (Jeddah, Arabia Saudita)

WEB: tuttosport.com