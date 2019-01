Buffon a Marca: «Juventus più forte d'Europa con Cristiano Ronaldo»

TORINO - Intervistato da Marca, Gigi Buffon è tornato a parlare della Juventus e delle ambizioni europee dei bianconeri.

JUVE, LA PIU' FORTE - L'addio del portiere è coinciso con l'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juve in un ideale passaggio di consegne verso la conquista della Champions League, trofeo che Buffon ha sfiorato tre volte con altrettante sconfitte in finale e che rappresenta il principale obiettivo stagionale dei bianconeri. Un traguardo che la Juventus può raggiungere grazie al fuoriclasse portoghese. Buffon ne è convito e piazza la Juve in testa al suo personale ranking dei top club europei: "La Juve è una grande candidata per la Champions come il Real Madrid. La Juve è molto forte, lo è sempre stata negli ultimi 4-5 anni anche a livello europeo. Quest'anno lo è di più perché ha acquistato un giocatore incredibile. Ronaldo è entrato nel meccanismo di una squadra molto solida alla quale, forse, mancava solo l’ultimo pezzo.La Juve, come squadra, è la più forte. Il suo valore è pari a quello del Real Madrid, del Barcellona, del City. Ma in Champions nessuno ha mai la garanzia di vittoria.

SU CRISTIANO RONALDO - Buffon ribadisce nuovamente che avrebbe voluto giocare alla Juventus con Ronaldo. Entrambi però hanno optato per nuove sfide, un destino che li accomuna nel finale di carriera: ""Non sono rimasto sorpreso dal suo arrivo alla Juventus, perché capisco il desiderio da parte di un campione di cambiare, di cercare nuove sfide… Dopo tanti anni nello stesso luogo hai bisogno di diverse motivazioni. Lui è arrivato alla Juve e io me ne sono andato. Certo, sarebbe stato bello giocare con un campione come lui."

PSG, UN FUTURO VINCENTE - L'ex portiere bianconero si è soffermato anche sulle differenze tra Juve e Paris Saint Germain. Passato, presente e futuro nelle sue dichiarazioni sul club parigino, primo nella classifica di Ligue 1 e qualificato agli ottavi di Champions: "Il PSG ha una storia che non può essere quella della Juve, del Real Madrid o di altre grandi squadre. Ma ha un presente e un futuro che lo vedrà sicuramente accanto a questi club, questa è la cosa più importante. Il PSG sta gettando le basi per un grande futuro.Al Psg sto vivendo un’esperienza assolutamente diversa da quella a cui ero abituato. Ho molto entusiasmo. Ho capito che esiste tutto un altro modo di approcciare lo sport, e questo è il PSG."