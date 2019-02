Juventus, senti Vialli: «Stanco di essere l'ultimo ad aver alzato la Champions»

TORINO - Gianluca Vialli è tornato a parlare di Juventus, di Champions League, della sua malattia e del suo futuro, oltre che della Nazionale italiana. L'occasione è capitata durante la cerimonia della consegna del premio Il Bello del Calcio, in ricordo di Giacinto Facchetti. Non è mancato del sarcasmo nelle dichiarazioni dell'ex capitano bianconero: "Mi immagino che quando la giuria ha deciso di premiare me, avranno detto 'diamolo a Vialli, che magari l'anno venturo è troppo tardi'.

VAR E CHAMPIONS - Vialli ha avuto anche l'occasione di parlare della VAR e della sua amata Juventus, in bilico per quanto riguarda la qualificazione in Champions League: "Se ci fosse stata la VAR ai miei tempi, mi avrebbe messo nei casini. Sono stato l'ultimo juventino ad alzare la Champions League e all'inizio mi faceva piacere, adesso basta. Auguro a qualcuno di poterlo fare al più presto". L'ex centravanti prosegue: "Vorrei essere ricordato come il capitano di una società che la Coppa dei Campioni la vince un anno sì e un anno no. Avrei preferito la foto di Buffon vicino alla mia rispetto a quella di Chiellini, che è comunque un grande giocatore. L'importante però che non l'abbia alzata Ferrara", dichiara scherzando e col sorriso sul viso il capitano bianconero degli anni '90.