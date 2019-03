Totti scherza: «Rinnovo Buffon? Sarà contenta anche Ilaria D'Amico» 

TORINO - «Il rinnovo di Buffon per due anni? Beh, sarà contenta Ilaria D'Amico almeno non se lo ritroverà per casa tutto il giorno ma resterà lontano». Ha scherzato così Francesco Totti sull'ormai imminente rinnovo di contratto del portierone italiano ed ex capitano della Juve con il Psg. Lo ha fatto con la conduttrice di Sky Sport prima del match di Champions League fra Porto e Roma. L'ex capitano giallorosso, collegato dal Portogallo, ha poi dichiarato: «Fino a quando Gigi avrà questa integrità fisica e mentale dovrà continuare, ne beneficerà tutto il mondo del calcio».