Sebastian Frey, rivelazione choc: «Stavo per morire»

TORINO - Un annuncio shock, affidato ad un post su Instagram, quello col quale Sebastien Frey ha condiviso con le sue migliaia di followers la tragica, recente esperienza vissuta, partita da una febbre molto alta e culminata con un sospiro di sollievo, dopo aver temuto il peggio: "mi hanno trovato un virus che piano piano mi ha completamente disabilitato e che avrebbe potuto portarmi via da tutti voi". È in questo stralcio che l'ex portiere di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa condivide col mondo gli attimi di assoluto terrore provati in prima persona. Poi, il lieto fine: "la fortuna vuole che ho superato questa prova", condito da una promessa: "ho sempre giocato per vincere e ora, con determinazione e forza, vincerò anche questa battaglia".