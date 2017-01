Juve, il Porto avversario di Champions vince tra mille problemi

TORINO - Risultato a parte c’è ben poco da salvare nella vittoria del Porto sul campo dell’Estoril: la squadra di Nuno Espirito Santo è lenta, prevedibile, poco ambiziosa, noiosa e priva di idee. Quasi come se i tre punti, fondamentali per continuare a tallonare il Benfica in classifica (+1 con una partita in meno), dipendessero da fattori estranei al terreno di gioco. Vivere di rendita in virtù del blasone, però, non ha mai funzionato nel calcio. E così, se non fosse stato per l’intelligenza di André Silva (bravo a procurarsi e trasformare il rigore dell’1-0), il digiuno in trasferta dei dragoes (che non vincevano fuori da un mese e mezzo) sarebbe ancora attuale. Fortunatamente per il Porto, però, arriva anche il raddoppio di Corona, nel primo minuto di recupero, che rende inutile la rete dei padroni di casa firmata, poco dopo, da Dankler.

ESTORIL-PORTO 1-2

Marcatori: st 37' André Silva rig., 46' Corona, 48' Dankler

Estoril (4-2-3-1): Moreira 5; Mano 6 (31' st Dankler 6), Diakhité 5, Afonso 5.5, Ferreira 5.5; Amado 5.5, Taira 5; Tocantins 5.5 (24' st Bruno Gomes 5), Mattheus 5.5, Claro 5; Kleber 5 (39' st Bazelyuk ng). A disp. Ribeiro, Farias, Basso, Carlinhos. All. Gomez 5.5

Porto (4-3-1-2): Casillas 5.5; Maxi Pereira 6, Felipe 6, Marcano 6, Alex Telles 6.5; Herrera 5.5 (22' st Corona 6.5), Danilo 7, Oliver 5 (22' st Rui Pedro 7); André André 5.5; André Silva 6.5, Diogo Jota 5.5 (37' pt Brahimi 7). A disp. José Sá, Boly, Teixeira, Otavio. All. Nuno 6

Arbitro: Oliveira 5.5

Note: espulso Diakhité (44' st) per somma di ammonizioni