Massimo Carrera campione di Russia con lo Spartak Mosca

TORINO - Conte? Ancelotti? Qualcuno, tra gli allenatori italiani pronti a vincere un "titulo", aveva dimenticato Massimo Carrera. L'ex vice di Conte alla Juventus, infatti, ha vinto il campionato di Russia con lo Spartak Mosca. Il titolo mancava da 16 anni al club e il tecnico italiano è riuscito nell'impresa che ha regalato una gioia incredibile ai tifosi.

RUSSIA, ECCO I RISULTATI E LA CLASSIFICA

La matematica non ha lasciato dubbi al fischio finale tra Zenit e Terek. Davanti alla tv, Carrera e i suoi giocatori hanno gioito a tre giornate dalla fine: lo Spartak, che sabato aveva battuto il Tomsk finendo in con 63 punti, è a +10 sul Cska e a +11 sulla formazione allenata da Lucescu. Per la 22esima volta, e dopo 16 anni, lo Spartak Mosca festeggia il campionato. Una bella storia per un altro allenatore italiano.