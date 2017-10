Bentancur si prende anche l'Uruguay: «Grazie alla Juventus»

TORINO - Per molti era una scommessa costosa, ma adesso sono tutti d’accordo: Rodrigo Bentancur è il colpo del mercato bianconero. Il giovane centrocampista non solo ha stupito con la maglia della Juventus in Champions e in campionato, ma si è preso anche l’Uruguay. E difatti gli è toccata pure la conferenza stampa, di solito riservata alle stelle della Celeste. Il ragazzo, che con il Boca ha fatto esperienze uniche e che quindi è arrivato a Torino più maturo della sua età (20 anni), è ovviamente al settimo cielo per essere stato chiamato dal ct Tabarez, ma resta sempre con i piedi ancorati a terra. «Ovviamente mi fa piacere far parte di questo processo di cambiamento in nazionale». In campo contro il Venezuela per le qualificazioni mondiali. «Sono molto contento. Speravo nella chiamata. E chiaramente il passaggio alla Juve mi ha aiutato molto. In squadra ritrovo tanti giocatori giovani ed è bello essere nel gruppo». Con lui anche l’ex bianconero Martin Caceres e l’ex granata Gaston Silva. Alla fine, i nove milioni (più bonus può arrivare a 15) spesi dalla Juve per acquistarlo paiono davvero un bell’investimento. E il futuro è già adesso.