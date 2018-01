Media argentini: «Carlos Tevez torna a giocare al Boca Juniors»

Secondo il Clarìn l'attaccante ex Juventus, dopo l'esperienza cinese allo Shanghai Schenhua, si sta allenando duro dopo le accuse del suo direttore tecnico Wu Jingui: «È grasso e non può giocare» twitta

ROMA - Una storia d'amore mai tramontata: il nuovo matrimonio tra Carlos Tevez e il Boca Juniors potrebbe essere sancito nei prossimi giorni. Attualmente l'attaccante argentino è in forza in Cina allo Shanghai Shenhua ma secondo il quotidiano argentino Clarìn il club asiatico sarebbe disposto a cederlo. Il presidente argentino, Daniel Angelici e il tecnico Guillermo Schelotto lo accoglierebbero a braccia aperte, in vista soprattutto dei prossimi impegni delicati: la seconda metà della Super League, la Supercoppa Argentina contro il River Plate (14 marzo), la Coppa Argentina e il grande obiettivo dell'anno, la Copa Libertadores. «Carlos sta risolvendo la sua situazione con il club cinese: sono rispettoso nei confronti della sua società che ha investito su di lui tanti soldi. Quando sarà definitivamente libero parleremo del contratto» ha affermato il presidente Angelici durante la presentazione di altri due rinforzi Julio Buffarini e Ramón Abila in un hotel di Los Cardales.

TROPPO GRASSO - L'attaccante ex Juventus, classe '84, non ha goduto di buona forma fisica in Cina, motivo per cui il club sarebbe disposto a cederlo, dopo essere sbarcato nel continente asiatico lo scorso 29 dicembre 2016 con un contratto da 40 milioni di euro all'anno (il giocatore più pagato al mondo). Il Boca Juniors è pronto a sborsare la metà della clausola rescissora presente nel contratto (circa 3 milioni di euro). Se tutto andrà bene - prosegue il quotidiano - nella giornata di lunedì Tevez sarà con i suoi nuovi compagni di squadra per iniziare ad allenarsi. L'Apache ha approfittato delle vacanze per ricominciare a correre in anticipo rispetto agli altri e per rimettersi presto in forma. Fisico preso di mira proprio dal direttore tecnico del suo attuale team Wu Jingui, che nella sua prima apparizione pubblica era stato lapidario: «È grasso e non può giocare».

AMORE ETERNO - Se la trattativa andrà a buon fine per l'Apache si tratterebbe del terzo episodio della Saga chiamata Boca Juniors. All'età di 13 anni il suo primo approdo nelle giovanili: nel 2001 esordisce in prima squadra e ci resterà fino al 2004. Il secondo round segue l'esperienza con la maglia bianconera, dove raccoglie un bottino di 14 reti in 34 partite tra il 2015 e il 2017. Ora tocca aspettare: se è vero che non c'è due senza tre...