Francia, ecco i convocati di Deschamps: c'è Matuidi

PARIGI - Non ci sono novità nella lista dei convocati del ct della Francia Didier Deschamps per le partite di Nations League d'inizio settembre contro Germania e Olanda. Il tecnico ha confermato 22 dei 23 campioni del mondo di Russia 2018: unico a non essere stato chiamato è il portiere del Marsiglia Steve Mandanda perché è infortunato. Al suo posto c'è Benoit Costil del Bordeaux. Convocato anche l'ex milanista Adil Rami, che dopo il trionfo di Mosca aveva annunciato l'addio alla nazionale. "Quando gli ho chiesto se volesse essere ancora dei nostri - ha rivelato Deschamps - non ci ha pensato un momento e mi ha detto immediatamente di sì". Il ct ha comunque voluto precisare che adesso era giusto chiamare il gruppo dei campioni del mondo, "ma ciò non vuol dire che in futuro non ci debbano essere novità". In particolare potrebbe tornare il marsigliese Dimitri Payet, grande protagonista con la Francia ad Euro 2016 ma assente ai Mondiali in quanto infortunato. "Per Dimitri le porte non sono chiuse - ha detto Deschamps -, per noi all'Europeo è stato molto importante e so quanto è attaccato alla maglia della nazionale".

I CONVOCATI - Questi i convocati della Francia:

Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Benoit Costil (Bordeaux), Alphonse Areola (Paris Saint-Germain).

Difensori: Djibril Sidibe (Monaco), Benjamin Pavard (Stoccarda), Samuel Umtiti (Barcellona), Raphael Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Adil Rami (Marsiglia), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Hernandez (Atletico Madrid).

Centrocampisti: Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Monaco), Blaise Matuidi (Juventus), Steven Nzonzi (Roma), N'Golo Kanté (Chelsea).

Attaccanti: Antoine Griezmann e Thomas Lemar (Atletico Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappè (Paris Saint-Germain), Ousmane Dembelé (Barcellona), Florian Thauvin (Marsiglia), Nbail Fekir (Lione).