Portogallo-Croazia 1-1: Pepe risponde a Perisic

TORINO - L'amichevole di lusso dell'Estadio Algarve di Faro tra i vice-campioni del mondo della Croazia e i campioni d'Europa in carica del Portogallo non tradisce le aspettative. Perisic e Pepe firmano l'1-1 con cui si conclude il match, caratterizzato da un primo tempo di grande calcio ed una ripresa fortemente condizionata dalle numerose sostituzioni. I lusitani, nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo, si mostrano compatti a centrocampo e briosi sugli esterni, la Nazionale balcanica, invece, pur non sfoggiando una manovra invidiabile, mette in evidenza la solita concretezza soprattutto sotto porta, capitalizzando quasi al massimo le occasioni create.

PRIMO TEMPO - Dalic schiera gli "italiani" Vrsaljko, Badelj, Pjaca e Perisic, Santos "solo" Mario Rui e Joao Cancelo. Cristiano Ronaldo, lasciato a casa, non ha modo di sfidare Luka Modric dopo la polemica per il premio come miglior giocatore della scorsa Champions League. La partita è subito vibrante. La Croazia prova a prendere in mano le redini del gioco, ma il primo brivido è dalle parti di Lovre Kalinic, che si supera dopo il pregevole stop e tiro di Bernardo Silva. La replica è immediata e porta le firme di Kovacic (Rui Patricio devia in angolo) e Badelj (dalla lunghissima distanza). La formazione lusitana ribatte colpo su colpo e il calcio di punizione calciato da Neves al 15' non inquadra lo specchio per centimetri. È un'avvisaglia di un gol nell'aria, che arriva puntuale tre minuti più tardi, ma dal lato opposto del campo, dove Perisic gonfia la rete dopo essersi impadronito di un pallone mal respinto dalla difesa croata. Per un quarto d'ora, i ritmi sin lì forsennati e tutt'altro che "amichevoli" calano un po' e si registra un solo tentativo di Cancelo dalla destra che si spegne sull'esterno della rete. Al 32', però, Pepe valorizza lo splendido cross di Pizzi, con una girata di testa che non lascia scampo a Kalinic, e sessanta secondi dopo, insieme a Vida, infortunato (dentro Jedvaj), esce dal campo un po' tutta la Croazia: Perisic e Kovacic (nervosissimo) rimediano un giallo, lo stesso esterno dell'Inter poi è provvidenziale sulla punizione calciata da Mario Rui.