Arabia Saudita-Brasile 0-2. In gol Alex Sandro

TORINO - Cinque stelle sul petto, ad indicare le Coppe del Mondo vinte nel corso della storia, qualcuna in meno in campo, col solo Neymar inconfutabilmente di categoria superiore. A dimostrazione che, anche in Brasile, la patria del talento, la fantasia e il futbol bailado, i ricambi generazionali sono sempre rischiosi e non sempre chi viene poi è in grado di ricalcare le gesta di chi c'era prima. Certo, Tite presenta una squadra ampiamente rimaneggiata e le scarse motivazioni, che da sempre sono il motore di questo sport, possono far sì che si parli di gara in un certo modo equilibrata, la stessa che fino ad una ventina di anni fa avrebbe imposto l'uso del pallottoliere al fine di fornirne con certezza il risultato finale. Al King Saud University Stadium di Riyad, la rappresentativa verdeoro vince 2-0 contro una modesta, ma orgogliosa Arabia Saudita, con una rete in chiusura di primo tempo ed una al 96'. Alex Sandro, in campo fino al triplice fischio finale, sfrutta nel miglior modo possibile la chance concessagli dal ct, mostrandosi sicuro nella linea difensiva a quattro e tenendo a bada le scorribande di un pur ispirato Al-Bishi, recriminando per una trattenuta subita all'interno dell'area di rigore saudita e togliendosi la soddisfazione di segnare la sua prima marcatura in Nazionale.