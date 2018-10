Griezmann: «Pallone d'Oro a un francese, magari a me...»

TORINO - "Sarebbe una buona cosa se fosse un francese a vincere il Pallone d'Oro. Se sarò io, ancora meglio, ma se è un francese ne sarei altrettanto orgoglioso". Antoine Griezmann non nasconde le sue aspirazioni al principale riconoscimento personale per un calciatore dopo un'annata che lo ha visto alzare tre trofei, il Mondiale con la Francia e la Europa League e la Supercoppa con l'Atletico Madrid. In un'intervista a Marca, l'attaccante francese ammette che vincere "sarebbe un sogno", anche perchè in tal modo "entrerei nella storia del mio club, l'Atletico". "Vedremo cosa succede - prosegue il campione del mondo -. Posso solo essere grato che si sia pensato a me per questo trofeo, ma senza il collettivo non possiamo aspirare a nulla, per non parlare del Pallone d'Oro". Griezmann nell'intervista ammette anche di aver finalmente superato le grandi delusioni che avevano caratterizzato la sua carriera prima del 2018, le sconfitta in finale di Champions League con l'Atletico e quella con la Francia ad Euro 2016: "Avevo perso e pensavo fosse colpa mia. L'ho detto e l'ho davvero pensato - spiega -. Ma nelle ultime finali giocate, sono riuscito a essere decisivo".