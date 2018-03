Bundesliga, Batshuayi trascina il Dortmund al 94': 3-2 al Francoforte

TORINO - Spettacolo puro a Dortmund. Primo tempo a tinte giallonere, secondo tempo di marca ospite. Tuttavia il risultato dà ragione ai padroni di casa, che con un rocambolesco 3-2 battono il Francoforte. La squadra di Stoger può sorridere già al 12' quando il difensore ospite Russ, nell'anticipare il suo diretto avversario, deposita il pallone nella sua porta. Ma è nel finale che la gara si infiamma. La risposta arriva al 75': dal calcio di punizione battuto perfettamente da De Guzman, è bravo Jovic a svettare di testa e a pareggiare i conti. Due giri di lancette e Batshuayi riporta in vantaggio il Borussia Dortmund, che finalizza l'ottimo scambio avvenuto con Pulisic al limite dell'area. Al 91' il Francoforte si butta in avanti e trova il gol del nuovo pareggio: Blum raccoglie il cross tagliato di Da Costa e insacca a porta vuota. Ma a tempo ormai scaduto (94') sale in cattedra nuovamente il belga per far esplodere il Muro Giallo del Westfalenstadion. Finisce 3-2: il Dortmund si riprende la terza posizione e stacca proprio il Francoforte di 3 punti.

EUROPA IN BILICO - La lotta per l'Europa è più viva che mai in Bundesliga. A renderla ancora più vivace ci pensa il Lipsia che nel 26esimo turno di campionato frena a Stoccarda con un pareggio senza reti. La squadra di Hasenhuttl ora viene incalzata in classifica dall'Hoffenheim (3-0 al Wolfsburg) e dall'Augusta (3-1 ad Hannover), rispettivamente a 2 e 5 punti di distacco. Intanto tra il secondo, occupato dallo Schalke, e il sesto posto (Lipsia) sono racchiuse 5 squadre in 6 punti: il discorso Champions ed Europa League resta ancora tutto ampiamente in bilico.

