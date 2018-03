FA Cup, Tottenham e Manchester United sono in semifinale

TORINO - Tottenham e Manchester United accedono alle semifinali. Le due squadre inglesi, eliminate dalla Champions League per mano di Juventus e Siviglia, cercano il riscatto in FA Cup. Gli Spurs passano agevolmente il proprio turno sul campo dello Swansea. Bastano undici minuti agli uomini di Pochettino per sbloccare la gara: Eriksen, servito da Lamela, si incunea tra le maglie avversarie prima di scaricare un bolide all'incrocio. Al termine del primo tempo è proprio l'ex Roma a raddoppiare con un destro a giro da fuori area. Al 63' ancora Eriksen cala il tris, questa volta con la complicità di Nordfeldt che non trattiene il tiro da fuori del centrocampista danese. Gli Spurs attendono in semifinale la vincente tra Wigan e Southampton.

SWANSEA-TOTTENHAM 0-3: CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA

UNITED AVANTI - Un gol per tempo e i Red Devils piegano il Brighton all'Old Trafford. Protagonista di giornata Nemanja Matic: prima pennella un cross perfetto sulla testa di Lukaku che da pochi passi porta in vantaggio i suoi (37'), e poi insacca all'84' su cross di Ashley Young. Lo Special One passa il turno: al prossimo potrebbe incontrare il Chelsea di Conte o il Leicester di Puel.

MANCHESTER UNITED-BRIGHTON 2-0: CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA