Real Madrid, l'incompreso Morata: Zidane gli preferisce ancora Benzema

L'ira di Zizou alla domanda se i panchinari rendano meglio dei titolari: «Un tema che non mi interessa»

MADRID - «Ancora questo tema? Non mi interessa». La pazienza di Zizou è arrivata al limite e ogni volta che sente parlare di titolari e panchinari s'incupisce. Inutile fargli notare come le riserve di lusso, nella gara stravinta al Riazòr, abbiano corso dieci chilometri in più dei titolari che, sabato scorso, hanno avuto la meglio del Valencia soltanto nei minuti finali.

(…)

La situazione più paradossale, tuttavia, è quella di Alvaro Morata che corre e segna più di Karim Benzema. Inutilmente, però, perché non riesce proprio a convincere il proprio capo di meritare una promozione. E la verità è che i numeri sono impietosi con il centravanti francese che non segna dallo scorso 2 aprile, da 391 minuti. L'ex ariete della Juventus, invece, è stato uno dei protagonisti positivi dell'aprile 'merengue' dopo aver messo da parte un bottino di cinque reti e un assist.

