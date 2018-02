Messi, il terzo figlio si chiamerà Ciro

BARCELLONA (Spagna) - Ciro Messi. Si chiamerà proprio così il terzo figlio della Pulce. Dopo Thiago (5) e Mateo (2), la moglie dell'attaccante del Barcellona, Antonella Roccuzzo, è al 7° mese di gravidanza e a breve darà alla luce il suo terzogenito. Attraverso una storia su Instagram in cui si vede il pancione di Antonella, Messi ha svelato al mondo il nome che darà al terzo maschio, un nome che ha scatenato l'ironia di molti italiani sul web.

Ciro, in quanto fan di Gomorra e del personaggio di Ciro Di Marzio, Ciro come il soprannome che i napoletani hanno coniato per Dries Mertens, o Ciro per rendere omaggio a Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A. Nessuno di loro, però, pare abbia ispirato Messi per il nome di suo figlio. L'ispirazione, infatti, sarebbe dovuta al nome di un cantante argentino di cui Leo e Antonella sono grandi fan.