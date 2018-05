Real, una poltrona per 7: ecco i nomi per il dopo Zidane

TORINO - Una decisione che ha spiazzato tutti, dal presidente all'ultimo dei magazzinieri. L'addio di Zinedine Zidane ha scosso profondamente il madridismo ma è già tempo di scegliere chi possa essere il sostituto del francese. Florentino Perez in conferenza stampa non si è sbilanciato, vuole prendersi dei giorni per sfogliare la margherita insieme agli altri dirigenti dei blancos. Sul tavolo ci sono nomi di grido, giovani o esperti, ma non manca anche una soluzione interna. In fondo anche quando fu nominato Zizou non era tra i favoriti ed era reduce dall'esperienza nella cantera blanca. Nella gallery scopriamo la lista dei 7 tecnici che potrebbero raccogliere un'eredità davvero pesantissima.