Liga, Real Madrid ko: è quinto, scoppia la polemica sul Var

Clamoroso tonfo del Real Madrid nella Liga, sconfitto in casa dalla Real Sociedad per 2-0. Merengues in svantaggio dopo soli 3 minuti a causa di un rigore trasformato da Willian Jose. Al 61' i campioni del Mondo restano in 10 per l'espulsione di Lucas, che si prende il secondo giallo. All'83' arriva il gol di Pardo che chiude i giochi. Il Real può recriminare per due rigori negati, uno netto non concesso a Vinicius jr nella ripresa sull'1-0 e su cui il Var non è intervenuto. La squadra di Solari comunque incassa la terza sconfitta in casa in questa stagione, sesta in totale, e si trova attualmente al quinto posto in classifica, dietro l'Alaves. Se la Liga finisse oggi, sarebbe fuori dalla Champions.

POLEMICHE SUL VAR - Il Var non fa discutere solo in Italia ma anche in Spagna dove è entrato in vigore da quest'anno nella Liga. A lamentarsi oggi sono stati i vertici del Real Madrid per il mancato rigore concesso per fallo del portiere Rulli su Vinicius jr lanciato a rete, durante il match al Bernabeu contro la Real Sociedad che ha poi vinto. "A che serve il Var?", si è chiesto Emilio Butragueno, ex asso merengue e oggi direttore dei rapporti istituzionali del club lamentandosi per il mancato utilizzo della moviola in campo (il risultato era 0-1). "Siamo sempre stati molto rispettosi verso gli arbitri e sosteniamo il Var, ma c'è qualcosa che non capiamo - ha aggiunto 'El Buitre' - non so se hanno consultato il Var, se hanno comunicato qualcosa. Dal nostro punto di vista, sembra che non sia stato consultato, insomma è successo qualcosa che non capiamo. E' un chiaro fallo di gioco, l'arbitro non ha una perfetta visione di gioco e il Var serve proprio a questo, a risolvere questo tipo di situazioni, ma oggi abbiamo avuto la sensazione che non sia stato consultato". Critico anche il tecnico Santiago Solari: "Nessuno ha capito perché non è stato fischiato il rigore", tuona l'allenatore argentino che poi passa ad analizzare la partita: "Oggi tutto è andato storto, non siamo entrati in partita, abbiamo avuto una sfortunata situazione nei primi minuti (il riferimento è al rigore, ndr) e abbiamo pagato a caro prezzo. E poi c'è stata quella situazione che nessuno ha capito, mi sembra da libro. Comunque - conclude Solari - la squadra ha messo tutta la volontà per vincere la partita ma a volte la disattenzione si paga cara, questo è il calcio al più alto livello". Poi di nuovo sul Var: "Non voglio parlare degli arbitri, ma ci sono situazioni che sembrano dubbie quando le guardi dal vivo e crediamo che il Var serva per questo, si deve utilizzare quando non c'è la certezza, altrimenti non ha ragione di essere. Siamo tutti umani e tutti possiamo sbagliare, ma una cosa è sbagliare quando non si può rivedere l'evidenza, un'altra è quando invece hai questa possibilità. Insomma, è difficile da capire".