Isco, che frecciata a Solari: «Non ho le stesse opportunità dei compagni»

MADRID - Malumore Isco. Il feeling con l'allenatore del Real Madrid, Solari, non è mai sbocciato e il fantasista ha perso il posto da titolare in squadra. Nelle ultime 4 partite di Liga, appena 16 minuti in campo per il numero 22 dei Blancos, al centro di indiscrezioni di mercato, l'ultima della quali sul possibile inserimento come contropartita alla Juve per Dybala al Real Madrid.

ISCO E IL TWEET CONTRO SOLARI - Certifica ulteriormente il momento tutt'altro che facile per Isco, il tweet pubblicato dallo stesso calciatore in risposta a un'intervista a EFE di un ex calciatore del Real, Ruben De La Red, il quale non ha lesinato critiche nei confronti del giocatore: "Isco deve sapere che il Real non aspetta nessuno. In squadra sono tutti molto bravi e chi non è all’altezza viene sopravanzato dai compagni." La risposta di Isco a De La Red, tra le righe, non è altro che uno sfogo indiretto nei confronti di Solari per le poche occasioni avute finora: "Sono completamente d'accordo con De La Red. Però quando non hai le stesse opportunità dei tuoi compagni la situazione cambia...Comunque continuo a lavorare in attesa di un'occasione! Forza Madrid."

Totalmente de acuerdo con De la Red,pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia... aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala madrid!!

— ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 7 febbraio 2019