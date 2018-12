Messi: «Ronaldo? La Juve con lui è favorita per la Champions»

TORINO - «Mi piacerebbe lavorare ancora con Guardiola. È uno dei migliori allenatori al mondo. Ecco perché mi piacerebbe, ma ti dico che lo vedo complicato». Così Leo Messi, fuoriclasse del Barcellona, nel corso di una lunga intervista al quotidiano spagnolo 'Marca'. «Come abbiamo detto all'inizio della stagione, la Champions è sempre speciale per ciò che significa e vorremmo vincerla di nuovo», ha aggiunto a proposito degli obiettivi del Barcellona. La Pulce non ha poi fatto mistero di sognare di vincere un altro Pallone d'Oro, perchè «niente è impossibile con il lavoro».

SU CRISTIANO RONALDO - «Essere nello stesso campionato e cercare di vincere ognuno con la propria squadra era molto bello. Cristiano è stato un grande giocatore per la Liga e per il Real Madrid. Quei duelli sono stati molto belli, ma io punto sempre a vincere con la mia squadra». Così Messi commentando l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. «Cristiano mancherebbe a qualsiasi squadra perché segna sempre molti gol e ti dà molte altre cose in campo, ma il Real Madrid è comunque un grande club con ottimi giocatori», ha aggiunto il numero 10 del Barça. E proprio l'arrivo di Ronaldo, secondo Messi, rende la Juve una delle favorite per la vittoria della Champions League: «La Juventus è una squadra molto forte. Lo era già prima e con l'arrivo di Cristiano lo è molto di più. È una grande candidata», ha concluso Messi.