Real, Zidane non dimentica il passato: «Ecco i miei maestri alla Juventus»

MADRID - Al suo primo anno da tecnico, nella passata stagione, ha vinto la Champions League seguita poi dal titolo di campione del mondo per club: c'è forse qualcuno più predestinato di Zinedine Zidane? Difficile in effetti trovarne uno, come difficile è allo stesso tempo per un allenatore poter vantare alle proprie spalle scuole vincenti come quella della Juventus prima e del Real Madrid dopo. E porprio con i 'blancos', dopo una esperienza da direttore sportivo, l'ex fantasista francese ha iniziato la carriera da allenatore. Ma è a Torino che ha appreso i segreti del mestiere, come ha rivelato lui stesso: «Ho imparato tanto da Ancelotti (ora alla guida del Bayern Monaco, ndr) e Lippi (attuale Ct della Cina, ndr) e da loro sicuramente ho preso qualcosa - ha detto Zidane in un'intervista a Fox Sports -. Ma poi con i tuoi giocatore devi fare quello che ti senti e nient'altro, altrimenti è impossibile che le cose funzionino. Ci si può anche sbagliare, io posso sbagliare ma l'importante è trasmettere quello che hai dentro. Se funziona, bene. Altrimenti c'è da cambiare qualcosa. Champions Legue o Liga? Non scelgo, il presente è la prossima partita. Noi vogliamo vincere tutto, siamo il Real Madrid». Zizou dunque non dimentica il passato ma chi sa se, in attesa del sorteggio per gli accoppiamenti di Champions League, sarebbe poi così contento di ritrovarselo di fronte e sfidarlo già nei quarti di finale.

