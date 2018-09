Mariano Diaz, che affronto a Cristiano Ronaldo!

TORINO - La separazione tra Cristiano Ronaldo e il Real è stata traumatica, come non è un mistero che nello spogliatoio madridista in molti hanno preso male il modo in cui il portoghese ha lasciato il mondo ‘blanco’. Un sentimento che deve aver contagiato anche i nuovi, come Mariano Díaz che dal ‘Pallone d’Oro’ ha ereditato quel numero 7 che non è stato ritirato dalla ‘casa blanca’ nonostante tutto quello che il fenomeno di Madeira ha fatto nei suoi anni al ‘Bernabeu’.