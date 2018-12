Gelo Solari-Isco. Il tecnico: «Decido io»

TORINO - Parole dolci per Luka Modric, fredde per Isco. In conferenza stampa prima del match di ritorno di Coppa del Re contro il Melilla (all'andata i blancos si imposero per 4-0 in trasferta), il tecnico del Real Madrid parla del Pallone d'Oro assegnato al centrocampista croato, ma risponde anche alle domande sul fantasista spagnolo, da un po' ai margini della prima squadra. Si inizia da Modric, che Solari difende da chi non condivide il trionfo di lunedì a Parigi, ma anche dalle presunte insinuazioni di Simeone che avrebbe detto che i giocatori blancos vincono i trofei individuali perché giocano nel Real. "Ho grande rispetto per il Cholo, un magnifico allenatore, non so cosa abbia detto, ma posso solo dire che Modric ha fatto grandi cose dando tutto per la sua squadra di club e per la sua Croazia, ha raggiunto grandissimi livelli in età matura, si è meritato il Pallone d'Oro". Capitolo Isco. "Io ho 24 giocatori della prima squadra più i ragazzi del Castilla, tutti vogliono giocare e noi allenatori vogliamo vedere questa voglia sul campo". "Nel calcio - ha proseguito Solari - i giocatori possono attraversare un periodo di scarso rendimento, mentre gli allenatori devono pensare a non sbagliare le scelte. La squadra è la somma dei 24 giocatori, ma ne giocano 11 e gli altri stanno fuori, è un problema matematico non calcistico. Per me nessuno è indiscutibile, è chiaro che ci sono giocatori che hanno un rendimento costante a lungo e riescono a essere titolari anche per 10 anni in una squadra, ma nessuno gioca in eterno perché porta un certo cognome, anche perché Maradona e Pelé non giocano più". (in collaborazione con Italpress)