Ligue 1, Marisglia-Metz finisce 6-3

TORINO - Con un tennistico 6-3 il Marsiglia supera il Metz, nell'anticipo della 24a giornata di Ligue 1.Nel giro di tre minuti, il Marsiglia si porta sul 2-0 con la rete di Sanson al 6' e di Thauvin al 9'. Lo stesso Thauvin porta a tre le reti dei padroni di casa prima di andare al riposo. In apertura di secondo tempo, quarta rete di Germain al 4'; quindi ancora Thauvin all'11' firma la tripletta personale per il 5-0. Neanche il tempo, al 29' per Mollet di accorciare le distanze, che i padroni di casa vanno per la sesta volta in gol con Mitroglou.Inutile doppietta di Mollet al 36', con la partita che si chiude poi sul 6-3 per i marsigliesi con la terza rete del Metz ad opera di Niane. La squadra di Rudi Garcia in classifica e' ora al secondo posto in solitario a quota 51. (In collaborazione con Italpress)

