Marsiglia, Evra: «L'ho scelto perché amo andare dove c'è la m...»

TORINO - «Io amo andare dove c’è la m...»: Patrice Evra è, come sempre, senza peli sulla lingua, e lo conferma ulteriormente con le ultime dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla testata La Provence, e riprese da France Football., a proposito di questi suoi primi sette mesi di esperienza all'Olympique Marsiglia, società a cui è approdato dopo aver lasciato la Juventus a fine gennaio 2017.

LA SCELTA DI EVRA - Interrogato a proposito dell'ambiente particolare del Velodrome, dove l'OM deve fare i conti con un tifo intenso ma anche molto esigente e "severo", l'ex juventino ha risposto chiaramente: «Ho scelto Marsiglia perché molte persone mi hanno detto di non venire, a causa dell’atmosfera calda… Ma io amo andare dove c’è la m... Io sono come questo, ho bisogno di questo!».