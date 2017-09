Keita: «Juventus? L'unica offerta vera quella del Monaco»

TORINO - «Si è parlato molto delle offerte di Juventus e Inter. L'unica concreta, però, è stata quella del Monaco», assicura Keita Baldé, attaccante del Monaco, presentato ufficialmente oggi insieme agli altri ultimi colpi di mercato del club francese: Jovetic, Ghezzal e Diakhaby. «La storia del club parla da sé, grandi giocatori sono passati da qui. Arrivo per crescere. L’anno scorso ho segnato con più continuità e voglio migliorarmi ancora», ha dichiarato l'ex laziale, seguito per gran parte dell'estate anche dalla Juve appunto.

L'ADDIO ALL'ITALIA - Il talento senegalese commenta così il periodo in cui è maturato il suo addio alla Serie A: «Non ho giocato con la Lazio per motivi legati al mercato e anche in Nazionale non ho giocato più di tanto, ma sono disponibile per il Monaco. Lavorerò per dimostrare che posso essere utile. Sono un giocatore giovane, ho appena 22 anni. Spero di imparare ancora molto. Farò del mio meglio in allenamento per essere subito pronto ad aiutare la squadra».

L'ex Barcellona conclude: «Se qualcuno qui in Francia mi ha attaccato l'etichetta del "fenomeno", è perché ho lavorato tanto finora. Spero, in futuro, di valere più di 30 milioni».