Neymar e l'infortunio con il Brasile: «Penso che non sia niente di grave»

PARIGI (FRANCIA) - "Grazie a tutti quelli che mi hanno mandato messaggi di incoraggiamento, sperando in una mia pronta guarigione. Penso che non sia niente di grave. Sono molto felice e orgoglioso di aver raggiunto la centesima con la maglia verdeoro, sono sempre molto orgoglioso di difendere la selezione più grande del mondo". Così, su Instagram, Neymar, uscito ieri sera dal match amichevole fra Brasile e Camerun all'8' per un problema muscolare. Oggi il giocatore farà tutti gli accertamenti del caso. In ansia i tifosi del Psg: la prossima settimana c'è la gara di Champions, forse decisiva, contro il Liverpool. (In collaborazione con Italpress)