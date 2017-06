Llorente, incidente in bici e rottura del braccio

L'attaccante spagnolo dello Swansea era in vacanza in Italia con la famiglia: non sarà operato

TORINO - Brutto incidente per Fernando Llorente. L'ex attaccante della Juventus, ora allo Swansea, si è rotto un braccio in seguito a un incidente in bicicletta avvenuto in Italia, dove sta trascorrendo le vacanze. La notizia è riportata dal Sun, che inizialmente parlava di incidente motociclistico. Dallo Swansea, però, è arrivata la precisazione: "Il 32enne attaccante si è procurato un infortunio mentre andava in bici con la famiglia e nonostante non sia una frattura che necessiti un'operazione, ciò significa che il club dovrà predisporre per lui un diverso tipo di preparazione. Il club rimane comunque fiducioso che il giocatore potrà essere disponibile per la prima partita della stagione, il 12 agosto, contro il Southampton".

Tutto sulla Premier