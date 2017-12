Premier League, Boxing Day: Tottenham show, Kane da record

TORINO - Non c'è storia nel primo match del Boxing Day: il Tottenham travolge 5-2 il Southampton di Lemina. Lo fa grazie al solito Harry Kane, che con una tripletta abbatte record su record. Il primo: nel 2017 ha segnato 39 reti, più di chiunque altro nella storia della Premier in un anno solare (superato anche Alan Shearer). Inoltre ha firmato 6 triplette in 12 mesi: nessuno ci era mai riuscito nel campionato inglese. Grazie alla prestazione di oggi, Kane si mette anche Messi alle spalle (56 contro 54) e diventa il miglior marcatore dell'anno. Inarrivabile. Per la cronaca, gli altri gol degli Spurs (prossimi avversari della Juventus in Champions) sono stati segnati da Dele Alli e Son. Inutili le reti di Boufal e Tadic per il Southampton.

PREMIER: TABELLINI, STATISTICHE E CLASSIFICA