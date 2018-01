Premier League, il West Ham ferma la corsa del Tottenham: capolavori di Obiang e Son

LONDRA - Dopo 3 successi consecutivi si ferma la corsa nelle feste del Tottenham che chiude con un pari il poker di partite nello spazio di 13 giorni. Sin dalle prime battute si delineano i contorni di un vero e proprio assedio. Il West Ham schiera 10 uomini dietro la palla e prova ad arginare la marea bianca. La prima chance capita al 4' sul piede di Kane e sugli sviluppi del corner conseguente Adrian combina un pasticcio ma Sanchez si fa murare la conclusione a porta sguarnita.

ADRIAN PROTAGONISTA - Intorno alla mezzora Adrian si fa perdonare con due parate preziose: la prima su Kane, la seconda su Son che si era ritrovato improvvisamente libero in area di rigore. Altra occasione potenziale al 34' quando Kane sbaglia un controllo apparentemente facile che l'avrebbe proiettato a tu per tu con Adrian. Prima dell'intervallo sale sul palcoscenico Eriksen che innesca la ripartenza e dialoga con Dele Alli al limite. Il tiro del danese è deviato due volte, il tocco che disinnesca la minaccia è del solito Adrian.

ASSEDIO CONTINUO - Il copione viene replicato pedissequamente a inizio ripresa. Gli Spurs faticano a fare breccia nella difesa ospite: al 59' ci prova Dele Alli a sfondare sulla destra, ma sul suo pallone in mezzo Son si fa schermare ancora. Qualche secondo dopo la scena si ripete con la conclusione dello stesso Dele Alli deviata in maniera provvidenziale da Ogbonna. A metà secondo tempo sembra tutto apparecchiato per la rete di Kane, scattato con timing perfetto sulla verticalizzazione di Eriksen. Il goleador più prolifico del 2017 è in serata storta e si vede sbarrare la strada da Zabaleta. La palla s'impenna ma Dele Alli non riesce a infilare il tap-in.

BOTTA E RISPOSTA - Al 70' succede l'impensabile: Pedro Obiang, ex Sampdoria, decide di sparare da quasi 30 metri e il pallone si incastona sotto l'incrocio dei pali beffando il Tottenham al primo vero tiro in porta. La reazione è immediata e rabbiosa: Kane si porta dietro 4 difensori e cerca invano di beffare Adrian sul primo palo con un tiro dalla linea di fondo. L'attaccante inglese si ripete qualche istante dopo ma sbatte ancora su Adrian. Il portiere del West Ham non può nulla invece all'83 sul missile terra-aria di Son che miscela precisione e potenza per griffare l'1-1. Gli Hammers non mollano e solo un grande intervento d'istinto di Lloris nega il gol ad Ayew. E' l'ultima vera emozione di un match che frustra le ambizioni del Tottenham: a Pochettino non bastano 26 tiri (contro i 3 degli avversari) per trovare il successo, gli Spurs rimangono -3 dal quarto posto occupato dal Liverpool. Il vero trionfatore del derby è Moyes che vince tatticamente la contesa e porta a casa un punto prezioso in chiave salvezza.