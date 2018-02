Premier League, Crystal Palace-Tottenham 0-1: decide Kane

TORINO - Fino all'88' sembrava proprio che il Tottenham avesse in testa solo la Juventus. Poi il gol numero 150 con la maglia degli Spurs di Kane, di testa, ha tirato una riga definitiva sulla partita contro il Crystal Palace. La squadra di Hodgson ha pensato principalmente a difendersi e forse proprio per questo la gara non è stata spettacolare. La squadra di Pochettino non ha impressionato, difficile trovare serie occasioni offensive se non il palo colpito da Davies a un quarto d'ora dalla fine. Un ampio possesso palla, un rigore non assegnato nel primo tempo a Kane (fuorigioco precedente dell'attaccante), un clamoroso l'errore a porta vuota di Aurier sono forse gli argomenti "extra" di quest'altro "Giorno da Kane".

Crystal Palace-Tottenham 0-0, la cronaca del match