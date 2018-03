Premier, David Silva show: il City liquida la pratica Stoke

TORINO - Vittoria senza alcuna sofferenza per il Manchester City che piega lo Stoke City in trasferta e torna a +16 sul Manchester United, secondo in classifica. La squadra di Guardiola stappa la partita al 10' con una splendida azione corale: Gabriel Jesus apre sulla destra per Sterling che mette in mezzo dove David Silva gonfia la rete con eleganza. La replica dei padroni di casa si materializza al 21': Shaqiri salta Zinchenko sul fondo e porge un invitante assist per Ndiaye che calcia bene e va a pochi centimetri dal palo alla destra di Ederson. Al 36' il portiere portoghese deve fare gli straordinari per sventare il tentativo di autogol di Walker che azzarda un folle retropassaggio nel tentativo di anticipare Jesè.

Stoke City - Manchester City 0-2, tabellino, cronaca e statistiche

LA RIPRESA - A inizio ripresa il City mette la ceralacca sul risultato con un'altra bella combinazione: David Silva combina con Gabriel Jesus e poi sfodera un pallonetto per superare il portiere. Con questa doppietta lo spagnolo sale a quota 8 gol in campionato. Al 57' il City sfiora il tris con un'azione ubriacante di Sterling che fa impazzire la difesa biancorossa ma poi viene fermato dalla parata di piede di Butland. Al 64' entra Crouch (al posto di Jesé) ed è subito protagonista dell'azione che avrebbe potuto riaprire il match: su un calcio di punizione dalla sinistra, un doppio colpo di testa libera Martins Indi che però non riesce a inquadrare lo specchio da ottima posizione. A dodici minuti dalla fine Sterling ha un'altra occasione gigantesca ma dopo aver scippato il pallone con una furbata su una palla contesa, si divora la rete cercando invano di dribblare Butland. Niente che possa scalfire il sorriso sul volto di Guardiola: è il quarto successo consecutivo per il City a cui bastano 3 vittorie nelle ultime 8 giornate per conquistare il 5° titolo inglese a 4 anni di distanza da quello targato Pellegrini.