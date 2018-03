Premier League, 4 gol e assist di Salah: è nella storia del Liverpool

TORINO - Un Liverpool sempre più Salah-dipendente: nessun giocatore ha segnato così tante reti (36) alla prima stagione con la maglia dei Reds. Prima di lui il record era detenuto da Fernando Torres: 33 timbri nella stagione 2007/08. E l'egiziano non intende fermarsi. Ora guida la classifica marcatori in campionato: 28 reti contro le 24 messe a segno da Harry Kane infortunato. La squadra di Klopp si affida all'estro dell'egiziano per battere agevolmente il Watford, match valido per il 31esimo turno di Premier League. 5-0 il risultato: l'ex Roma apre le marcature al 4', raddoppia allo scadere del primo tempo (entrambi i gol segnati di destro), al 50' serve l'assist a Firmino per il tris e in 8 minuti (77' e 85') cala il pokerissimo. Klopp vola al terzo posto, a +2 dal Tottenham: gli Spurs hanno una gara in meno per via dell'impegno in Fa Cup.

34 - Salah has now scored more goals than any other Liverpool player in their debut season at the club. Historic. https://t.co/5fxjDuxLwr — OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2018

LE ALTRE - Importante successo del Crystal Palace in chiave salvezza. La squadra di Hodgson, dopo 5 sconfitte e 2 pareggi, batte l'Huddersfield 2-0 in trasferta: a decidere lo scontro diretto Tomkins e Milivojevic (rigore). Altro successo esterno è quello dell'Everton ai danni dello Stoke City: la doppietta di Tosun risponde al gol di Choupo-Moting. Finisce 2-1. Il West Bromwich è sempre più fanalino di coda dopo la sconfitta di Bournemouth (2-1): illude Rodriguez, Ibe e Stanislas ribaltano.