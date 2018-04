Premier League, Arsenal ok. Delusione Chelsea

LONDRA - L'Arsenal ha battuto per 3-2 il Southampton nella 33esima giornata della Premier League inglese. Ospiti in vantaggio con Long al 17', la rimonta dei Gunners con Aubameyang al 29' e Welbeck al 38'. Nella ripresa Austin firma il 2-2 per i Saints, decisiva però la rete di Welbeck all'81' che regala il successo ai Gunners. Nel finale un espulso per parte: Stephens ed Elneny. In classifica, Arsenal sesto con 54 punti, Southampton terzultimo in piena zona retrocessione.

Arsenal-Southampton, cronaca e tabellino

CHELSEA, SOLO PARI - Il Chelsea non va oltre l'1-1 casalingo contro il West Ham e dice praticamente addio al quarto posto, occupato da Liverpool e Tottenham 10 punti più su. Agli uomini di Conte non basta la rete del vantaggio siglata da Azpilicueta al 36', gli Hammers rispondono al 73' con Hernandez.