LONDRA (INGHILTERRA) - José Mourinho non è mai stato così discusso nella sua lunga e gloriosa carriera. Secondo quanto scrive oggi il 'Daily Mail', il Manchester United è pronto a licenziarlo qualora, domenica, i Red Devils perdano contro il Burnley la terza partita di fila. Lo 'Special One', che ha chiesto rispetto dopo il pesante ko casalingo con il Tottenham, potrebbe essere sostituito da Zinedine Zidane, rimasto senza panchina dopo l'addio al Real Madrid. (In collaborazione con Italpress)