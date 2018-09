Il City travolge il Cardiff, Liverpool inarrestabile. United bloccato dal Wolverhampton

TORINO - Sei su sei. Il Liverpool non perde un colpo e continua la sua marcia superando con un netto 3-0 il Southampton nella sesta giornata di Premier League, restando in vetta alla classifica a punteggio pieno con 18 punti. Reds lanciati fin dall'inizio: al 10' l'autogol dell'ex Lazio Hoedt regala il vantaggio agli uomini di Klopp, che raddoppiano al 21' con Matip e calano il tris nel recupero con Salah, chiudendo di fatto la partita già nel primo tempo. Tiene il passo il Manchester City, che travolge in trasferta il Cardiff 5-0 e resta a due lunghezze di distanza dalla capolista, limitando la fuga del Liverpool. Aguero festeggia il rinnovo di contatto siglando l'1-0, dando il via alla giostra del gol a cui partecipano anche Bernardo Silva, a segno al 35', e Gundogan, che cala il tris al 44'. Nella ripresa il City dilaga con la doppietta di Mahrez arrotondando il risultato. Non sorride invece l'altra metà di Manchester. Nel giorno del ritorno di Sir Alex Ferguson a Old Trafford dopo l'operazione chirurgica a cui si è sottoposto il maggio scorso per una emorragia cerebrale, il Manchester United viene fermato sull'1-1 dal Wolverhampton. Fred al 18' sblocca il risultato, Joao Moutinho trova il pari all'8' della ripresa. I Red Devils salgono così a 9 punti, a metà classifica, senza riuscire a risalire la corrente.