Premier League, Salah show, tripletta: il Liverpool cala il poker e vola al comando

Il Liverpool cala il poker in casa del Bournemouth nella gara che apre la 16ª giornata di Premier League e si porta in vetta alla classifica, con 42 punti, a più uno sul Manchester City (sconfitto 2-0 dal Chelsea di Sarri). Protagonista assoluto Mohamed Salah, autore di una tripletta. Nel mezzo anche l'autorete di Cook, al 23' della ripresa, per il momentaneo 3-0.

CHELSEA SHOW - Impresa di Maurizio Sarri e del Chelsea. I Blues, infatti, hanno inflitto alla capolista City (finora 13 vittorie in 15 partite) la prima sconfitta di questo campionato, imponendosi per 2-0 con le reti di Kanté e David Luiz. E' il primo successo di Sarri contro Pep Guardiola. Ora in classifica è primo il Liverpool con 42 punti e +1 sul City, mentre il Chelsea è terzo con 34 insieme all'Arsenal.

ARSENAL E UNITED OK - Nelle altre partite della 16ª giornata successo per 1-0 dell'Arsenal contro l'Huddersfield: decide il match una rete dell'ex Samp Torreira a sette minuti dalla fine. Con questa vittoria i Gunners salgono momentaneamente al terzo posto (in attesa della gara del Tottenham contro il Leicester) a quota 34 punti, a -8 dal Liverpool. Nella sfida tra Mourinho e Ranieri, Manchester United-Fulham, non c'è partita, perché i Red Devils archiviano il match già nel primo tempo, con le reti di Young, Mata e Lukaku: alla fine è 4-1, perché nella ripresa arrivano anche il rigore di Kamara e il gol di Rashford. Esordio con sconfitta, 1-0 a Cardiff, per Ralph Hasenhüttl sulla panchina del Southampton. Convince il West Ham che nel derby londinese contro il Crystal Palace si impone di misura, 3-2, trascinato da un Felipe Anderson in stato di grazia: l'ex della Lazio ha segnato il quinto gol nelle sue ultime sei partite.

