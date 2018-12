Michael Owen: «Con un altro allenatore Pogba sarebbe uno dei migliori»

Un'altra serata storta per il Manchester United, un'altra pioggia di critiche per Mourinho che perdendo 2-1 a Valencia ha perso la grande occasione di strappare il primo posto nel girone alla Juventus. Il ritorno nell'undici titolare non è stato un balsamo per Pogba che è stato tra i peggiori nella gara del Mestalla. Secondo l'ex attaccante dei Red Devils, Michael Owen la responsabilità è da attribuire a Mou: «L'allenatore deve prendersi parte della colpa - ha dichiarato a BT Sport -. Il modo in cui la squadra gioca e in cui José lo gestisce non lo favorisce, non riesce a tirare fuori il meglio da lui. Se Pogba giocasse per Guardiola o per Klopp, avremmo di fronte uno dei migliori giocatori al mondo, cosa che adesso non possiamo certo dire».

COME UN RAGAZZINO - Owen non ha risparmiato critiche anche nei confronti del francese: «Paul fa tanti errori, è una cosa frustrante. Sarebbe un giocatore di grande classe in una determinata squadra che gioca in una determinata maniera. Mi dispiace per lui, ma sembra un 16enne o 17enne che sta ancora imparando a giocare».